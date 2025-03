Pellegrini Lazio, l’esterno viaggia verso il reintegro in...

Condividi via email

Pellegrini Lazio, le ultime notizie sulla situazione del giocatore biancoceleste. Tutti i dettagli

Come riporta Radiosei, in casa Lazio Luca Pellegrini starebbe viaggiando verso il reintegro in rosa, e tornerà a disposizione di Baroni nelle ultime nove giornate di campionato.

Nei prossimi giorni verrà ufficializzata la decisione di escludere Toma Basic e di reinserire Pellegrini, come riporta Radiosei.