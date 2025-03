Pellegrini Lazio, verso la reintegrazione nella lista per la

Pellegrini Lazio, gli ultimi aggiornamenti in casa biancoceleste in vista della sfida di campionato a rientro dalla sosta Nazionali

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, senza Patric la Lazio reintegrerà Luca Pellegrini, lo spagnolo ha annunciato ieri tramite social che la sua stagione è finita.

Questo però non risolve il problema della difesa capitolina, perché Pellegrini è un terzino. Ci sarebbero Marusic, adattabile in quel ruolo in caso di emergenza, e Provstgaard, che però non ha ancora esordito. Questo problema dovrà essere affrontato dal club in estate.