Pellegrini a LSC: «Subire gol del genere non deve accadere ma siamo stati bravi poi a reagire bene e da squadra»

Pellegrini, l’ex Cagliari a fine partita contro il Parma esterna le sue considerazioni per il match rilasciando queste parole

Intervenuto ai microfoni di LSC alla fine della partita della Lazio contro il Parma, Luca Pellegrini esterna cosi la sua delusione per il pareggio che rallenta la corsa dei biancocelesti per la zona Champions

PAROLE – La cosa positiva è di non aver mollato, abbiamo rischiato anche di vincerla. Dobbiamo tenerci le cose positive che non sono molte di questa partita. siamo a due punti dal quarto posto, mancano 4 partite, uno scontro diretto. Dobbiamo guardare avanti con fiducia. Il gol arrivato nel secondo tempo nei primi minuti è stata più l’incazzatura per il primo non giocato così, il secondo tempo è stato positivo, il gol poi a freddo è stata una situazione rocambolesca. Non deve ricapitare, ma nell’approccio abbiamo reagito bene dopo il gol a freddo, ci lascia l’amaro in bocca il primo.

Terzo assist di fila? Ci sono periodi in cui metti una palla e va dentro, altri in cui ne metti 10 e non va. Nel calcio tutto va a seconda del risultato finale e statistiche. Se può essere una cosa positiva il terzo assist consecutivo viene macchiato da questo risultato un po’ così. Avrei preferito non contribuire al gol ma portare a casa i tre punti.

Nel primo tempo abbiamo perso palloni centralmente, dobbiamo leggere la partita quando ci siamo dentro, ci aspettavano bassi, non vedevano l’ora di prendere questi palloni filtranti, abbiamo subito troppe ripartenze e loro hanno preso fiducia. L’aspetto mentale è stato sbagliato, nel primo tempo abbiamo vinto poche seconde palle, loro ci allungavano ed erano molto compatti. Troppi palloni sanguinosi in campo persi”.