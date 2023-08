Pellegrini stanco di aspettare la Lazio, ma Lotito frena ancora. Scintille con la Juve: cosa succede nella trattativa per l’esterno

Secondo il Corriere dello Sport ieri Lotito avrebbe giocato al ribasso con la Juve, ma Pellegrini è stanco di aspettare il calciomercato Lazio. Luca ha detto no al Nizza, è stato avvicinato dal Milan ed entro oggi deve dare una risposta, forse a un club di Premier se non addirittura ai rossoneri.

Per il ragazzo pesa il discorso economico: ha un contratto garantito da 3 milioni netti, Lotito gli ha chiesto di rinegoziare, la Juve dovrebbe prolungare il proprio contratto al 2026 e partecipare all’ingaggio. Qui, e non solo sulle cifre dei riscatti, si sarebbe infiammata la discussione tra il giocatore e i bianconeri. Fabiani e Calveri erano partiti per chiudere e scrivere i contratti. Lotito, da lontano, avrebbe invitato i suoi dirigenti a rallentare.