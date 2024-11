Pellegrini Lazio, Baroni gli affida la fascia sinistra: il terzino ha la possibilità di stupire

Pellegrini Lazio, il terzino biancoceleste ha voglia di mettersi in mostra così come in Europa League. Baroni punta su di lui

Come riportato da Il Corriere dello Sport, contro il Cagliari Luca Pellegrini ha la sua chance di stupire ancora una volta. In Europa League con il Twente ha giocato la sua migliore in biancoceleste e non ha intenzione di fermarsi.

La squalifica di Tavares maturata contro il Como è un trampolino di lancio per il terzino della Lazio e Marco Baroni ha piena fiducia in lui.