Calciomercato Lazio, servono cessioni: Mandas verso la conferma, altri due si proverà a piazzarli

Calciomercato Lazio, servono cessioni per sfoltire la rosa e ridurre il monte ingaggi: Mandas incedibile, si lavora su due uscite

Il calciomercato della Lazio si trova ancora nella fase cruciale di dover operare altre cessioni per sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi. In questo contesto, una certezza emerge chiara: Christos Mandas non partirà. Come precisato dal Corriere dello Sport, il portiere, assistito da Diego Tavano, è sì entrato nella scuderia You First, ma non si tratta di un cambio di agenzia bensì di una cooperazione e partnership strategica con la Drangold Mylogram Ltd. Questa situazione garantisce la permanenza del giovane estremo difensore, escludendolo dalla lista dei possibili partenti.

Diversa è la situazione per Mohamed Fares. L’esterno algerino, rientrato dal prestito al Panserraikos, dove ha collezionato una buona stagione con 30 presenze e 2 gol in Grecia, è tra i nomi che il club punta a piazzare. Il Team Raiola, che lo gestisce, sta lavorando per trovargli una nuova sistemazione. Ci sono stati alcuni “movimenti”, con club greci come Paok, Aris e Asteras che hanno già chiesto informazioni. Questo interesse, seppur iniziale, lascia intravedere una possibilità di cessione per Fares, la cui partenza sarebbe fondamentale per la Lazio per alleggerire il bilancio.

D’altro canto, la situazione di Toma Basic è tutt’altro che semplice. Acquistato nell’estate 2021 dal Bordeaux per 6-7 milioni di euro, il centrocampista croato è ancora sotto contratto fino al 2026. Per lui, il mercato è tutto fermo, e trovare una soluzione per la sua cessione si sta rivelando particolarmente arduo. Basic rappresenta uno dei pesi maggiori sul monte ingaggi della Lazio, e la sua permanenza ostacola significativamente i piani di snellimento della rosa, rendendo la sua uscita una priorità per il club in questa difficile sessione di mercato. La speranza è che per Fares i movimenti si concretizzino, mentre per Basic la strada sembra ancora lunga e in salita.