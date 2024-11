Pellegrini elogia Baroni: «Vi svelo uno dei suoi segreti vincenti nella preparazione di una partita»

Pellegrini, il biancoceleste rilascia una curiosa intervista elogiando il tecnico toscano esprimendosi a riguardo con queste considerazioni

Ai microfoni dei canali ufficiali della Lazio in attesa della gara interna con il Cagliari, Luca Pellegrini si è espresso riguardo Marco Baroni tecnico che ha smentito gli scettici e i tifosi biancocelesti, e l’ex Cagliari su di lui si esprime cosi

PAROLE – Mister Baroni ha tanti meriti, è una persona equilibrato che non ha sbagliato un discorso nelle riunioni pre-partita, si vede che abbiamo giocato per tanto tempo. Una persona empatica che capisce bene i momenti, il fatto di tenere alta la soglia dell’attenzione di tutti è importante, al di là che si giochi titolari o no. Le prestazioni sono sempre convincenti e positive