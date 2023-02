Pellegrini, corsa contro il tempo: il terzino dovrà integrarsi negli schemi di Sarri

Il terzino, arrivato in prestito dalla Juventus, deve guadagnarsi il riscatto: corsa contro il tempo per l’inserimento negli schemi di Sarri

Luca Pellegrini è stato l’unico rinforzo della Lazio nel mercato di gennaio. Arrivato in prestito dalla Juventus con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, il terzino italiano avrà circa 5 mesi per convincere il club e Sarri a puntare su di lui anche per gli anni a venire.

A differenza di chi ha lavorato col Comandante in estate, Pellegrini dovrà inserirsi nelle idee di calcio dell’allenatore praticamente giocando ogni tre giorni. Un vantaggio può essere la breve esperienza alla Juventus nella quale il classe ’99 lavorò per qualche settimana col vice Martusciello. La sfida è ardua ma Pellegrini ha tutta l’intenzione di vincerla. Lo riporta Il Corriere dello Sport.