Lazio, inizia la campagna abbonamenti per la stagione 26-27: le informazioni

La Lazio nella giornata odierna ha annunciato la propria campagna abbonamenti in vista della prossima stagione. Il comunicato

Nonostante la fortissima contestazione dei tifosi, oggi la Lazio ha comunicato tutte le informazioni relative alla compagna abbonamenti per la stagione sportiva 2026-2027. Tutte le cose da sapere:

“La vendita Abbonamenti 2026/27 prenderà il via mercoledì 8 luglio e terminerà giovedì 20 agosto. L’abbonamento consentirà di assistere alle gare casalinghe della S.S. Lazio relative alla Serie A Enilive e alla prima gara casalinga di Coppa Italia Frecciarossa e sarà articolato in due fasi:

FASE 1 – RINNOVO – Rinnovo con prelazione sul posto e possibilità di nuovi abbonamenti sui posti liberi. Dalle ore 12:00 di mercoledì 8 luglio e fino alle ore 23:59 di mercoledì 15 luglio i vecchi abbonati potranno rinnovare il proprio abbonamento, mantenendo il posto della stagione scorsa. Nello stesso periodo sarà inoltre possibile acquistare nuovi abbonamenti sui posti rimasti disponibili nei vari settori.



Rinnovo con prelazione sui posti rimasti liberi. Dalle ore 12:00 di giovedì 16 luglio e fino alle ore 23:59 di martedì 21 luglio la vendita sarà riservata esclusivamente ai vecchi abbonati, che ancora non avranno rinnovato: in questa fase scegliere un nuovo posto tra quelli rimasti liberi dalla prelazione.

FASE 2 – VENDITA LIBERA – Vendita aperta a tutti. Dalle ore 16:00 di giovedì 23 luglio e fino alle ore 23:59 di giovedì 20 agosto sarà possibile sottoscrivere un nuovo abbonamento sui posti rimasti disponibili”.

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