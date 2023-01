Pellegrini alla Lazio? Serve cessione o finanziamento Lotito. Momentaneamente bloccata la trattativa per l’esterno

Scrive il Corriere dello Sport: è stata valutata l’ipotesi legata a Luca Pellegrini, di proprietà della Juve e deciso a interrompere il prestito all’Eintracht Francoforte. Si vedrà. Servono le cessioni per sbloccare il mercato in entrata, a meno che Lotito non decida di ripianare, intervenendo con un finanziamento, come è già successo in passato.