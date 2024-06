Pellegatti: «Ho visto il Nesta del terzo millennio. Ecco di chi si tratta». Le parole del noto giornalista

La stagione di Alessandro Buongiorno è stata sicuramente positiva e con ogni probabilità in estate lascerà il Torino. Un cammino che secondo Carlo Pellegatti lo potrebbe rendere uno dei centrali più forti in circolazione. Intervenuto ai microfoni di tvplay.it, il giornalista di fede rossonera ha detto di aver notato nel classe 2001 le potenzialità per diventare addirittura il Nesta del terzo millennio. Le sue parole e il confronto con l’ex Lazio.

PAROLE– «Per Buongiorno credo che il Torino voglia almeno 35-40 milioni sulla carta, e secondo me come impatto potrebbe essere visto come il Nesta del terzo millennio. Non come qualità, deve ancora dimostrarlo, però è un difensore giovane, italiano, bella faccia.. io i soldi su Buongiorno li spenderei subito ».