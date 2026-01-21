Pedullà rivela: «Romagnoli ha parlato più volte con Mancini! Il sì è totale»

Il giornalista Alfredo Pedullà ha rivelato le ultime news relative all’affare “Romagnoli-Al-Sadd”. Ecco quanto specificato

E’ noto già da un po’ l’interesse che nutre l’Al-Sadd (club qatariota) nei confronti di Alessio Romagnoli, difensore della Lazio. Ieri è giunta la notizia in merito all’offerta intrigante presentata sul tavolo. Quest’oggi, il noto giornalista Alfredo Pedullà ha fornito degli aggiornamenti sul proprio account X in merito all’operazione. Ecco quanto specificato:

«“Non ci risulta…” “Non lo liberano…” Ora ci sono conferme (in differita) da tutto il globo. Romagnoli sarebbe già andato via e di corsa la scorsa estate, il “tappo” è saltato dopo che il club ha deciso di procedere con altri rinnovi dopo le promesse che Romagnoli ritiene non mantenute. Ha parlato più volte con Mancini (risulta, ora?), il sì è totale. La Lazio può trattenerlo solo per fargli un dispetto. Anzi per farsi un dispetto».

