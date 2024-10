Pedro, tra Twente Lazio e futuro: la novità sul rinnovo

Pedro, tra titolarità in Europa League e chance di rinnovo. Le ultime sul futuro del calciatore spagnolo, decisivo nelle in due delle prime uscite stagionali

Pedro tornerà nuovamente titolare in Europa League nella sfida tra Twente e Lazio. Resta solo da capire se agirà trequartista oppure esterno. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, sarebbe invece in dubbio il suo rinnovo di contratto.

Il calciatore spagnolo sembrava destinato a lasciare i biancocelesti e la Serie A nella scorsa estate, per poi rimanere e lasciare il segno in questo inizio di stagione. Secondo il quotidiano però, la strada che porta alla sua permanenza anche per il prossimo anno sarebbe quantomeno in salita.