Pedro, un ragazzino di 37 anni: le pagelle dello spagnolo

Le pagelle di Pedro dopo la vittoria della Lazio contro il Genoa: 37 anni e non sentirli, con il quarto gol stagionale

L’età è solo un numero se vivi la vita come Pedro. Lo spagnolo in Lazio Genoa ha fatto il suo quarto gol stagionale, il secondo in Serie A. Oltre al gol però il modo in cui entra in campo e dà una svolta alla partita fa capire che nonostante i suoi 37 anni, il carisma e la qualità sono quelli di sempre. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «E sono quattro. Due gol in coppa e due in campionato, tutti fondamentali. Siamo proprio sicuri che abbia 37 anni?».

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – «A tutto campo. Ha iniziato a far ballare l’Olimpico appena entrato: due recuperi, il pallone per Tchaouna (svirgolato) e il tap-in del 2-0».

TUTTOSPORT 7 – «Sentenzia anche stavolta, quarto gol nelle ultime cinque».

IL MESSAGGERO 7.5 – «Già Pedro: entra e chiude la sfida dopo aver tolto dai guai la Lazio con la protezione difensiva degna di un medianaccio di altri tempi. E’ tornato ragazzino».

IL CORRIERE DELLA SERA 7 – «D’accordo, sarà forse uno dei suoi gol più facili. Ma questo ragazzino di 37 anni – anche per pochi minuti – fa la differenza. Stato di grazia».