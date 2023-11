Pedro uomo derby: i numeri non mentono. E Sarri lo rilancia dal primo minuto

Pedro è il vero uomo derby della Lazio: i numeri in carriera dello spagnolo non mentono. E Sarri lo rilancia

Pedro è pronto a trascinare la Lazio nel derby di domani contro la Roma. Come riportato dal Corriere dello Sport, con l’infortunio di Zaccagni, l’esterno spagnolo è il netto favorito per scendere in campo dal primo minuto nel tridente con Immobile e Felipe Anderson.

Del resto i numeri non mentono: con la maglia del Barcellona ha segnato 6 volte in undici derby disputati. I numeri sono stati confermati poi in Inghilterra, con la maglia del Chelsea contro Tottenham e Arsenal, compresa la rete nelle finale di Europa League del 2019. Anche nell’unica annata alla Roma, prima del trasferimento in biancoceleste, aveva messo il timbro nel derby di ritorno terminato 2-0. Da quando è alla Lazio si contano poi a referto un gol e un assist. Domani l’occasione giusta per aggiornare i numeri.