Pedro: «Ora arriva la parte più importante della stagione..»

Le parole di Pedro su questo finale di stagione in campionato e sugli obiettivi della Lazio. Ecco cosa ha detto

Le parole di Pedro ai margini dell’evento della Lazio al Centro Commerciale Romaest.

PAROLE– «È molto bello stare qui con i tifosi, è importante per noi sentire questo affetto. Adesso arriva la parte più importante della stagione. Siamo più forti con i tifosi al nostro fianco, dobbiamo fare bene fino alla fine se vogliamo chiudere una bella stagione. Abbiamo lavorato molto forte e molto bene, ma abbiamo anche riposato per staccare la testa e prendere un po’ di carica per queste partite che arrivano adesso che sono difficili e importanti per finire bene l’annata. È complicato ma anche bello stare in due competizioni, per noi sono molto importanti, soprattutto l’Europa League ma anche il campionato dove possiamo entrare in Champions League. Sappiamo che è difficile ma dobbiamo lavorare uniti, forti, come abbiamo fatto in tutta la stagione. Io sto bene, mi trovo bene ed è la cosa più importante »