Pedro a DAZN: «Non sarà una sfida facile, loro molto compatti e lasciano poco spazio; con Baroni abbiamo lavorato su questo»

Le parole di Pedro, attaccante della Lazio, a DAZN prima del calcio d’inizio della partita contro il Napoli

Pedro ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Lazio Napoli. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «La verità è che sappiamo che dobbiamo vincere questo tipo di partite che sono scontri diretti e valgono tanto per la classifica. Sicuramente sarà difficile contro il Napoli e Conte, dovremo essere compatti e aggressivi e speriamo di fare punti qui in casa».

CHE SFIDA SARA’ – «Sarà difficile perchè sono compatti, non è facile trovare spazio dietro le linee e vediamo come potremo creare occasioni e opportunità per fare gol. Dobbiamo essere concentrati e compatti. Io sulla trequarti sto bene, una cosa che piace al tecnico e per cui lavoriamo tutta la settimana per trovare lo spazio dove ricevere palla»