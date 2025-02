Pedro: «Oggi bella prestazione da parte di tutti. Sono contento per il gol, i compagni mi aiutano tanto»

Pedro, attaccante della Lazio, ha parlato così ai microfoni ufficiali del club in seguito alla vittoria contro il Monza

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Pedro ha parlato così della vittoria della Lazio contro il Monza:

PAROLE – «Penso che abbiamo fatto una bella prestazione, abbiamo ottenuto una bella vittoria davanti ai tifosi. Sono contento per il gol, è un giorno molto speciale per noi. Sono contento, significa che la squadra lavora bene, i ragazzi mi aiutano tanto, sono in forma ed è la cosa più importante. Ognuno entra e dà tutto in campo. C’è spazio per altri premi come questo (MVP), è merito di tutta la squadra, potevano vincerlo anche Taty e Zaccagni. Ottenere i punti è l’obiettivo di ogni nostra partita. Oggi mi hanno messo ogni pallone sulla sinistra, ma va bene così, ho fatto gol».