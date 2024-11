Pedro Lazio, Lotito pensa già al rinnovo: il giocatore ha parlato con Baroni e...Le ultime

Pedro Lazio, Baroni può convincerlo a firmare per un altro anno a meno che non riceva proposte dalla Spagna

Come riporta il Corriere dello Sport, Baroni e il club capitolino spingono per il rinnovo di Pedro, ne ha parlato anche con lo stesso calciatore: “Mi sento bene e sono in un bel momento. Quanto al rinnovo non ne abbiamo ancora parlato seriamente, per ora non è una priorità. Ne ho discusso spesso con il mister e il presidente ci scherza su dicendomi “devi continuare, ora stai bene”. Vedremo come si chiuderà la stagione, poi decideremo insieme”, queste le parole del giocatore della Lazio.

In estate era in bilico, addirittura a rischio taglio. Baroni e il club non se la sono sentita di rinunciarci e sono stati ripagati. Baroni può convincerlo a firmare per un altro anno a meno che non riceva proposte dalla Spagna. Il desiderio di tornare in patria è sempre stato forte.