Pedro plaude la Lazio: «Fiero di questa squadra» – FOTO

Pedro ha commentato, a mente fredda, la vittoria della Lazio contro l’Inter: questo il post social dello spagnolo

Pur non essendo stato brillante e decisivo come in altre occasioni, Pedro è comunque stato tra i protagonisti di Lazio-Inter. Lo spagnolo, nel day after, ha commentato il match su Instagram.

«Fiero di questa squadra! Grande partita contro un gran avversario. Avanti così!», questo quanto scritto dall’iberico sul suo profilo, a corredo di una foto della sfida di ieri.

Tanti i commenti sotto al post, tra cui spicca quello del suo compagno Luiz Felipe. Insomma, l’ennesima dimostrazione della forza del gruppo.