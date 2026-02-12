Connect with us

Hanno Detto

Pedro: «L’infortunio non sembra grave e spero di tornare presto in campo. Forza Lazio»

Published

50 minuti ago

on

By

Image Photo932072
Dc Roma 30/01/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Genoa / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: esultanza gol Pedro

Pedro ha commentato l’infortunio riportato nella partita che ieri la Lazio ha vinto presso lo stadio Dall’Ara di Bologna: le sue parole

Pedro oggi tramite i suoi canali social ha ringraziato i tifosi del Bologna per la sportività mostrata e rassicurato quelli biancocelesti circa le sue condizioni. L’attaccante spagnolo della Lazio ha anche espresso la propria gioia per il passaggio del turno in Coppa Italia. Le sue parole:

«Grazie ai tifosi del Bologna per il gesto di grande sportività nel momento del mio infortunio. Fortunatamente non sembra grave e spero di tornare presto in campo. Grandissimi i miei compagni per la qualificazione e per questa semifinale meritata! Orgoglioso di tutti!! Forza Lazio!».

Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Romagnoli, Pedro e sulla squadra capitolina

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×