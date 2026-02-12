Pedro: «L’infortunio non sembra grave e spero di tornare presto in campo. Forza Lazio»

Pedro ha commentato l’infortunio riportato nella partita che ieri la Lazio ha vinto presso lo stadio Dall’Ara di Bologna: le sue parole

Pedro oggi tramite i suoi canali social ha ringraziato i tifosi del Bologna per la sportività mostrata e rassicurato quelli biancocelesti circa le sue condizioni. L’attaccante spagnolo della Lazio ha anche espresso la propria gioia per il passaggio del turno in Coppa Italia. Le sue parole:

«Grazie ai tifosi del Bologna per il gesto di grande sportività nel momento del mio infortunio. Fortunatamente non sembra grave e spero di tornare presto in campo. Grandissimi i miei compagni per la qualificazione e per questa semifinale meritata! Orgoglioso di tutti!! Forza Lazio!».

