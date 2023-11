Pedro: «Lazio in difficoltà ma c’è una cosa che mi fa stare tranquillo»

Pedro, lo spagnolo alla vigilia della gara con il Celtic ha parlato del momento negativo della squadra: le sue parole

Alla vigilia della delicata sfida con il Celtic, Pedro che ha affiancato Sarri in conferenza stampa rilascia queste dichiarazioni sul momento negativo della Lazio

NUOVI GIOCATORI – «Cerchiamo di fare sempre il meglio con l’idea di Sarri che è diversa in ogni partita, dipende dall’avversario. I nuovi li vedo bene, sono tutti forti e stanno giocando bene. Il primo anno è sempre tosto perché vai in altro paese, in un altro campionato con un’altra idea di gioco. Per quello è difficile. Ma in generale vedo tutti bene e concentrati. C’è un grande margine di miglioramento e tutti hanno voglia di vincere. Questo mi fa stare tranquillo ed è bello per noi che siamo qui da tanto tempo».