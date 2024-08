Pedro Lazio, CLAMOROSO colpo di scena: Baroni sta riflettendo su QUESTA scelta. Le ultime sul futuro dello spagnolo

Come riportato da Il Corriere dello Sport, nel momento in cui Mario Gila tornerà dall’infortunio, la Lazio dovrà escludere un giocatore dalla lista per la Serie A. Il principale indiziato, in questo caso, non è Pedro, bensì Elseid Hysaj.

Attenzione, però, alla lista per l’Europa League. In questo elenco Tchaouna non rientra nei calciatori cresciuti nel vivaio e, dunque, dovranno essere due i giocatori tagliati da mister Baroni. Pedro, insieme ad Hysaj, potrebbe veramente essere escluso.