Pedro non funziona da falso nueve: lo spagnolo non è Mertens

Pedro ieri non sembra aver funzionato troppo bene nel ruolo di falso nueve. E quel paragone con Dries Mertens…

Ha rappresentato lui l’alternativa a Ciro Immobile in una sfida così delicata e importante. Nel match contro la Juventus Pedro non è però riuscito incidere, diventando l’immagine di un attacco spuntato, evanescente e mai incisivo.

Insomma, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo sembra non aver funzionato nel ruolo di falso nueve. In molti, nei giorni scorsi, avevano fatto il paragone con Mertens, reinventatosi attaccante centrale proprio con Sarri in panchina. L’ex Chelsea è però parso non avere quei movimenti che caratterizzavano il belga in quel periodo d’oro. Ora non resta che vedere se l’esperimento sarà riproposto.