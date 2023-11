Pedro racconta: «Addio alla Roma? Situazione strana, ecco come è andata»

Pedro ha raccontato i motivi che l’hanno spinto a lasciare la Roma dopo un solo anno dal suo arrivo: le sue dichiarazioni

A Sportitalia Pedro ha raccontato i dettagli dell’addio alla Roma prima del successivo arrivo alla Lazio:

ADDIO ALLA ROMA – «Eh non lo so, è una sensazione strana che non avevo mai avuto in carriera. E’ chiaro che quando vai a giocare in un nuovo Paese e in un nuovo campionato, può succedere che inizialmente l’adattamento a spogliatoio, compagni, città e squadra sia difficile. L’allenatore voleva giocare con il 4-3-3, invece giocavamo con il 5-3-2 o con il 5-2-3 con Fonseca. Mi chiedeva tante cose non nelle mie caratteristiche, come arretrare il raggio d’azione per prendere il pallone. Non era nelle mie corde, ma non è una scusa perché, lo dico sempre, i giocatori importanti devono fare tutto. Sicuramente non è andata bene, ma non so per quale motivo poi sono stato mandato via. Sono cose che succedono».

