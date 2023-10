Pedro a Sky: «Gol pesante che ci dà fiducia. Spero di essere presto titolare»

Entusiasta la stella della Lazio Pedro ha commentato il gol vittoria contro il Celtic, con uno sguardo verso il futuro

Non riesce a placare l’entusiasmo Pedro dopo il gol vittoria contro la Lazio. Ai microfoni di Sky l’attaccante ha commentato la rete e la prestazione, con la speranza di aver conquistato la titolarità.

GOL VITTORIA – «Qualche gol l’ho fatto (di testa, ndr), non tanti perché non è mia la mia specialità. Ma è arrivata una bella palla e ho fatto un bel gol che dà la vittoria. La meritavamo perché dà allegria e fiducia. È un gol pesante e importante per la squadra».

STAGIONE LAZIO – «Dobbiamo prendere in mano le partite come stiamo facendo, ci serve continuità per trovare fiducia. È stato bellissimo vincere così in uno stadio difficile. Ringraziamo i tifosi che sono venuti qua. Siamo tutti contenti. Non sappiamo cosa sarà il futuro, andiamo partita per partita. La Champions è fatta di dettagli, lo abbiamo visto oggi e con l’Atletico. In campionato non abbiamo iniziato bene ma dobbiamo andare avanti».

POSTO DA TITOLARE – «Io ho iniziato male perché ho avuto problemi alla caviglia, mi sento bene. Spero di giocare presto da titolare, poi è il mister che decide».