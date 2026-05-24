Pedro, l’addio tra lacrime e gratitudine: «Spero sia un arrivederci. Mi mancherà tutto della Lazio!»

Pedro, l’attaccante della Lazio, ha parlatodopo l’ultima gara con la maglia biancoceleste, tra emozione, ricordi e un messaggio speciale ai tifosi

L’ultima partita di Pedro con la maglia della Lazio si è trasformata in un momento carico di emozione. Lo spagnolo, protagonista con un gol nell’ultima gara disputata con i biancocelesti, ha raccontato tutta la sua tristezza per l’addio ai microfoni di Fantacalcio. Le sue parole:

ADDIO ALLA LAZIO – «Oggi è sicuramente più la tristezza per l’addio, perché mi mancheranno tante cose, di questa squadra, di questo bel gruppo, della nostra bella tifoseria. È un giorno molto triste, come già avevo detto, ma allo stesso tempo sono contento per aver fatto un’ultima, bella prestazione e aver fatto gol. Averlo fatto qui, con tutti i miei compagni, è però un bellissimo ricordo, che mi rimarrà, di una giornata così speciale».

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EMOZIONI – «La Lazio e l’Italia mi hanno dato molta soddisfazione in ogni partita, in ogni allenamento. Quando andavo al centro sportivo, c’era tutta la gente fuori: hanno tutti, sempre, avuto molta, molta stima di me. Questa è una cosa che per sempre porterò nel mio cuore. E poi l’Italia è come la Spagna: sono tutti molto carini, affettuosi, caldi, simili agli spagnoli. E per questo, dal primo momento, mi sono sempre trovato benissimo qui. Il percorso che ho fatto qui mi rimarrà sempre nel cuore».

RINGRAZIAMENTO – «Sono molto fiero di essere la prima Fantacalcio Legend! Sono tanti i calciatori passati dall’Italia, e così forti! Non so co sa dire, è un onore per me esserlo diventato, posso solo ringraziare tutti gli italiani, tutta la Lazio e i laziali. Sono molto contento. Grazie a tutti per il viaggio, e per come mi avete fatto sentire in Italia. Ciao ragazzi, voglio mandare un saluto a tutti i Fantallenatori e a Fantacalcio, spero vi siate divertiti con me lungo il mio percorso in Serie A e con tutti i calciatori che verranno in futuro. Arrivederci o addio all’Italia? Ancora non lo so, ma spero sia un arrivederci! Ci vediamo presto!».