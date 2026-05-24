Connect with us

Hanno Detto

Pedro, l’addio tra lacrime e gratitudine: «Spero sia un arrivederci. Mi mancherà tutto della Lazio!»

Published

20 ore ago

on

By

Image Photo960727 e1779647299967
As Roma 23/05/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Pisa / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Pedro-Maurizio Sarri

Pedro, l’attaccante della Lazio, ha parlatodopo l’ultima gara con la maglia biancoceleste, tra emozione, ricordi e un messaggio speciale ai tifosi

L’ultima partita di Pedro con la maglia della Lazio si è trasformata in un momento carico di emozione. Lo spagnolo, protagonista con un gol nell’ultima gara disputata con i biancocelesti, ha raccontato tutta la sua tristezza per l’addio ai microfoni di Fantacalcio. Le sue parole:

ADDIO ALLA LAZIO – «Oggi è sicuramente più la tristezza per l’addio, perché mi mancheranno tante cose, di questa squadra, di questo bel gruppo, della nostra bella tifoseria. È un giorno molto triste, come già avevo detto, ma allo stesso tempo sono contento per aver fatto un’ultima, bella prestazione e aver fatto gol. Averlo fatto qui, con tutti i miei compagni, è però un bellissimo ricordo, che mi rimarrà, di una giornata così speciale».

Ultimissime Lazio LIVE: le parole nel post partita di Pedro e tanto altro

EMOZIONI«La Lazio e l’Italia mi hanno dato molta soddisfazione in ogni partita, in ogni allenamento. Quando andavo al centro sportivo, c’era tutta la gente fuori: hanno tutti, sempre, avuto molta, molta stima di me. Questa è una cosa che per sempre porterò nel mio cuore. E poi l’Italia è come la Spagna: sono tutti molto carini, affettuosi, caldi, simili agli spagnoli. E per questo, dal primo momento, mi sono sempre trovato benissimo qui. Il percorso che ho fatto qui mi rimarrà sempre nel cuore».

RINGRAZIAMENTO«Sono molto fiero di essere la prima Fantacalcio Legend! Sono tanti i calciatori passati dall’Italia, e così forti! Non so co sa dire, è un onore per me esserlo diventato, posso solo ringraziare tutti gli italiani, tutta la Lazio e i laziali. Sono molto contento. Grazie a tutti per il viaggio, e per come mi avete fatto sentire in Italia. Ciao ragazzi, voglio mandare un saluto a tutti i Fantallenatori e a Fantacalcio, spero vi siate divertiti con me lungo il mio percorso in Serie A e con tutti i calciatori che verranno in futuro. Arrivederci o addio all’Italia? Ancora non lo so, ma spero sia un arrivederci! Ci vediamo presto!».

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×