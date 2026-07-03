Pedraza: «Ho già parlato con Gattuso! Sceglierei la numero 24 come maglia. Lazio? Auspico una grande stagione»

Alfonso Pedraza, nuovo terzino della Lazio, ha parlato attraverso i canali ufficiali del club focalizzandosi sugli obiettivi e tanto altro

Il mercato biancoceleste si accende con il primo innesto ufficiale della stagione. Alfonso Pedraza è a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Lazio. Il terzino sinistro spagnolo si è presentato ai suoi nuovi tifosi attraverso i canali ufficiali del club, rilasciando le sue prime dichiarazioni da calciatore capitolino e spiegando i motivi che lo hanno spinto a sposare il progetto del presidente Lotito dopo una vita passata nella Liga.

L’impatto di Pedraza alla Lazio e l’effetto Gattuso

Il laterale iberico ha mostrato fin da subito un grandissimo entusiasmo per questa nuova avventura in Serie A. Intervistato dai media societari, ha svelato un retroscena sul suo arrivo a Roma e sul legame immediato con il nuovo allenatore Gennaro Gattuso: «Lo scorso anno, da quando ho saputo che sarei venuto qui ho seguito alcune partite, non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e inserirmi il prima possibile, voglio aiutare la squadra da subito. Ho già avuto modo di parlare con Gattuso, mi ha dato il benvenuto e ci siamo detti di metterci subito al lavoro».

Il numero di maglia scelto da Pedraza alla Lazio

Tra le curiosità legate al suo trasferimento, c’è anche la scelta del numero di maglia, fortemente legata al suo glorioso passato in Spagna: «Se si dovesse liberare prenderei il numero 24 perché l’ho indossato per tanti anni al Villarreal, ma il numero non è fondamentale per me».

Gli obiettivi di Pedraza

Il difensore ha infine voluto mandare un messaggio d’affetto alla piazza, raccontando qualcosa in più sulle sue passioni fuori dal rettangolo verde: «Ora che sono arrivato a Roma voglio conoscere la sua storia e la sua cultura. Nel mio tempo libero mi piacciono le cose semplici come il cinema e giocare a padel. Spero che sia una grande stagione per la Lazio, che ci regali tante soddisfazioni e che i tifosi restino al nostro fianco durante tutto l’anno».