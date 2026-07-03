Provedel saluta la Lazio: numeri e episodi della sua avventura biancoceleste

Ivan Provedel lascerà la Lazio e ripartirà dall’Inter, ci siamo! Statistiche e momenti cardine del suo percorso nella Capitale

Calciomercato Lazio ultimissime: l’esperienza di Ivan Provedel con la maglia della Lazio è ormai vicina alla conclusione. In queste ore è avvenuto l’atteso scambio di documenti per il suo passaggio all’Inter. Il classe 93′, arrivato in biancoceleste dallo Spezia, si prepara così ad aprire un nuovo capitolo della propria carriera, nel quale dovrà giocarsi il posto con Josep Martinez.

Per la Lazio si chiude una parentesi intensa, fatta di continuità, prestazioni di alto livello e momenti destinati a restare nella memoria dei tifosi. Il bilancio complessivo di Provedel in biancoceleste parla di 146 partite disputate tra tutte le competizioni, 163 reti subite e 53 clean sheet. Numeri importanti, che raccontano il peso avuto dal portiere nell’ultimo ciclo laziale.

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Provedel, l’esplosione dopo l’arrivo nel 2022

Provedel era arrivato alla Lazio nell’agosto del 2022 e aveva debuttato subito in circostanze particolari: il 14 agosto, contro il Bologna all’Olimpico, subentrò al posto di Toma Bašić dopo l’espulsione di Luís Maximiano. Partito inizialmente come alternativa al portiere portoghese, riuscì però a conquistarsi rapidamente la titolarità, diventando un punto fermo della squadra.

La sua prima stagione fu probabilmente la più brillante. La Lazio riuscì a costruire una fase difensiva solidissima anche grazie alle sue parate, con una striscia di sei clean sheet consecutivi in campionato e 620 minuti senza subire gol. A fine stagione, Provedel chiuse con 21 clean sheet in Serie A, eguagliando un record condiviso da portieri del calibro di Gianluigi Buffon e Morgan De Sanctis. Un rendimento che gli valse anche il riconoscimento di miglior portiere del campionato da parte della Lega Serie A.

Provedel, il gol in Champions League resta nella storia

Tra i momenti più iconici della sua avventura resta senza dubbio il gol segnato il 19 settembre 2023 contro l’Atlético Madrid. Al debutto in Champions League, Provedel trovò la rete di testa nel recupero, firmando l’1-1 e regalando alla Lazio una notte storica.

Quel gol lo ha fatto entrare in una lista ristrettissima: Provedel è diventato uno dei pochi portieri capaci di segnare in Champions League e il secondo a riuscirci su azione. Un episodio raro, diventato subito simbolo della sua esperienza romana.

Provedel Inter, nuova concorrenza e addio biancoceleste

Il futuro ora porta verso l’Inter, dove Provedel troverà una nuova sfida tecnica e ambientale. La concorrenza con Josep Martinez sarà uno dei temi da seguire, mentre la Lazio dovrà voltare pagina dopo stagioni in cui il portiere ha rappresentato una delle certezze della squadra.

L’addio lascia in eredità numeri, prestazioni e una notte europea impossibile da dimenticare. Per Provedel si apre un nuovo percorso, ma la sua parentesi alla Lazio resterà legata a uno dei momenti più sorprendenti della storia recente biancoceleste.

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