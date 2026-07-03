Gila ha scelto il Milan, svolta di mercato: accordo con il difensore della Lazio, ora si tratta con Lotito

Gila Milan, l’incontro decisivo cambia lo scenario per il centrale ex Real Madrid! C’è l’intesa sulle cifre con il giocatore della Lazio

Il mercato del Milan entra in una fase caldissima e il nome di Mario Gila diventa uno dei più pesanti per rinforzare la difesa rossonera. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore classe 2000 della Lazio avrebbe trovato l’accordo con il club rossonero dopo giorni di contatti e valutazioni, durante i quali sul giocatore si erano mosse anche Napoli, Juventus e Atalanta.

La svolta sarebbe arrivata dopo l’incontro andato in scena nella giornata di ieri, considerato decisivo per avvicinare in maniera concreta Gila al Milan.

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Gila Milan, pronto un contratto importante

Per Mario Gila sarebbe pronto un contratto di cinque anni da cinque milioni di euro a stagione, una proposta molto importante che conferma la volontà del Milan di puntare con forza sul difensore della Lazio. L’intesa con il giocatore rappresenta un passaggio significativo, ma non ancora definitivo: ora resta da trovare l’accordo tra i due club.

La trattativa con i biancocelesti è infatti il prossimo nodo da sciogliere. La Lazio, proprietaria del cartellino, dovrà valutare l’offerta rossonera e decidere se aprire alla cessione di uno dei profili più interessanti della propria rosa. Le sensazioni, secondo quanto filtra, sarebbero comunque positive.

Gila Milan, la chiusura può arrivare presto

Il Milan punta ora a chiudere la trattativa con la Lazio in tempi rapidi. L’obiettivo sarebbe arrivare alla fumata bianca tra lunedì e martedì, giorni che potrebbero diventare decisivi per completare l’operazione e regalare al tecnico Ruben Amorim un rinforzo di spessore in difesa.

L’arrivo di Gila cambierebbe in modo importante le prospettive del reparto arretrato del Milan, che aggiungerebbe un difensore centrale giovane, fisico e già rodato nel campionato italiano. Dopo il sorpasso sulla concorrenza e l’accordo con il giocatore, la palla passa ora ai club: il conto alla rovescia per la possibile chiusura è iniziato.