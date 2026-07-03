Adesso è ufficiale: Pedraza è un nuovo giocatore della Lazio! Il Comunicato

Adesso è ufficiale l’ingaggio di Alfonso Pedraza! La Lazio ha reso noti i dettagli nel comunicato diramato sul proprio sito

Il calciomercato della Lazio si sblocca ufficialmente con un innesto di spessore internazionale. La dirigenza biancoceleste ha regalato il primo tassello per la nuova stagione al tecnico, assicurandosi un profilo di grande esperienza europea per rinforzare le corsie laterali.

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Il comunicato ufficiale della Lazio per Alfonso Pedraza

Ora è ufficiale: Alfonso Pedraza è un nuovo giocatore della Lazio. Attraverso una nota diramata sui propri canali ufficiali e un post condiviso sui profili social, il club capitolino ha annunciato il tesseramento del calciatore spagnolo. Il difensore esterno sinistro, classe 1996, arriva a Roma a titolo definitivo e ha firmato un contratto triennale che lo legherà ai biancocelesti per le prossime stagioni. Di seguito la nota:

«La S.S. Lazio annuncia il tesseramento del calciatore Alfonso Pedraza Sag. Il difensore esterno sinistro classe 1996 ha firmato un contratto triennale. L’ex Villarreal sarà immediatamente a disposizione del tecnico Gattuso per l’inizio del ritiro».

L’impatto tattico nella Lazio

L’arrivo dell’ex calciatore del Villarreal rappresenta una pedina fondamentale per lo scacchiere tattico. lL laterale mancino sarà immediatamente a disposizione dell’allenatore Rino Gattuso per l’inizio del ritiro estivo. La sua spinta sulla fascia e la sua attitudine nelle competizioni europee garantiranno fin da subito una solida affidabilità al reparto arretrato.