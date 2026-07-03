Quale sarà il futuro di Gila? Il Napoli aspetta! Su di lui anche Atalanta, Milan e Juventus

Mario Gila piace a tutte le big italiane ma la valutazione data dalla Lazio complica la cessione: piace a Napoli, Juve, Milan e Atalanta

Il futuro di Mario Gila continua a essere uno dei temi più caldi del mercato della Lazio. Secondo quanto segnalato dalle news calciomercato Lazio di Alfredo Pedullà, l’Atalanta si è mossa con decisione per il difensore spagnolo, in scadenza di contratto tra poco meno di un anno, arrivando a un incontro diretto con il club biancoceleste.

La proposta presentata dalla società bergamasca sarebbe stata importante: 22 milioni di euro più 3 di bonus. Una cifra che la Lazio avrebbe accettato, abbassando quindi le proprie pretese iniziali dopo aver chiesto circa 30 milioni per il cartellino del classe 2000. Dal punto di vista dei club, dunque, l’operazione avrebbe già trovato una base concreta.

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Gila Atalanta, il difensore non è convinto

Il nodo principale, però, riguarda la posizione di Gila. Il difensore, almeno in queste ore, non avrebbe ancora dato apertura al trasferimento all’Atalanta. Una frenata non secondaria, perché senza il via libera del giocatore l’accordo tra i club rischia di restare bloccato.

La situazione resta quindi in evoluzione. L’Atalanta ha fatto un passo deciso, la Lazio ha accettato la proposta, ma il gradimento del giocatore diventa ora l’elemento decisivo. Non è escluso che nelle prossime ore possano esserci nuovi contatti per provare a cambiare lo scenario.

Gila, il Napoli resta fermo senza uscite

Nel frattempo, Gila avrebbe continuato ad aspettare il Napoli, club che da tempo segue il suo profilo. La situazione degli azzurri, però, è legata alle uscite: senza cessioni, il club campano non può affondare il colpo sul mercato.

Questo rallentamento ha permesso ad altre squadre di inserirsi nella corsa, con l’Atalanta che ha provato ad anticipare la concorrenza attraverso una proposta concreta alla Lazio.

Gila Milan, sondaggio nelle ultime ore

Attenzione anche al Milan, che avrebbe sondato il terreno per Gila nelle ultime ore. Il club rossonero conosce bene il giocatore, già seguito con forza tra dicembre e gennaio! Il profilo dello spagnolo piace per età, struttura fisica e margini di crescita. Per il Milan, potrebbe rappresentare un’opzione interessante in caso di intervento nel reparto difensivo.

Gila Juventus, Spalletti lo apprezza ma serve un’uscita

Sul difensore resta vigile anche la Juventus. Nei giorni scorsi Luciano Spalletti avrebbe parlato con Gila, confermando l’interesse già emerso nei mesi precedenti. Anche in questo caso, però, la situazione è condizionata dal mercato in uscita.

La Juve deve prima liberare spazio e continua a tenere nei radar anche Lucumí. Per ora, quindi, l’unica vera proposta accettata dalla Lazio è quella dell’Atalanta. La palla passa a Gila, chiamato a decidere se aprire o meno alla destinazione bergamasca.