Pedraza Lazio, il giocatore in pole per sostituire Tavares! Gli aggiornamenti

Pedraza Lazio, è lui il profilo ideale per sostituire Nuno Tavares! Ecco quanto emerso sull’affare di mercato del momento

Il calciomercato Lazio entra in una fase decisiva anche sul fronte delle uscite. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il prossimo a lasciare la Capitale potrebbe essere Nuno Tavares, esterno portoghese finito nel mirino di Besiktas e Al-Ittihad, club che stanno esercitando un pressing concreto sul giocatore!

Calciomercato Lazio, Besiktas e Al-Ittihad in pressing su Tavares

La Lazio sta valutando attentamente la situazione legata a Tavares, considerato sacrificabile nell’ottica di una riorganizzazione della rosa. L’interesse dei club turchi e sauditi potrebbe accelerare i tempi, aprendo a una cessione già nelle prossime settimane.

Calciomercato Lazio, Pedraza in pole per la sostituzione

Per sostituire il portoghese, il nome in pole è quello di Alfonso Pedraza, terzino sinistro in scadenza con il Villarreal. Il Ds Angelo Fabiani lo ha già bloccato come innesto a parametro zero per l’estate, ma non è escluso che il suo arrivo venga anticipato di qualche mese, come evidenziato dal quotidiano. La possibile uscita di Tavares e l’arrivo di Pedraza delineano una strategia chiara: ringiovanire e rendere più funzionale la corsia mancina in vista del futuro!

