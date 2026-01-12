Pedraza Lazio, il giocatore in pole per sostituire Tavares! Gli aggiornamenti

Calciomercato
Il calciomercato Lazio entra in una fase decisiva anche sul fronte delle uscite. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il prossimo a lasciare la Capitale potrebbe essere Nuno Tavares, esterno portoghese finito nel mirino di Besiktas e Al-Ittihad, club che stanno esercitando un pressing concreto sul giocatore!
La Lazio sta valutando attentamente la situazione legata a Tavares, considerato sacrificabile nell’ottica di una riorganizzazione della rosa. L’interesse dei club turchi e sauditi potrebbe accelerare i tempi, aprendo a una cessione già nelle prossime settimane.
Per sostituire il portoghese, il nome in pole è quello di Alfonso Pedraza, terzino sinistro in scadenza con il Villarreal. Il Ds Angelo Fabiani lo ha già bloccato come innesto a parametro zero per l’estate, ma non è escluso che il suo arrivo venga anticipato di qualche mese, come evidenziato dal quotidiano. La possibile uscita di Tavares e l’arrivo di Pedraza delineano una strategia chiara: ringiovanire e rendere più funzionale la corsia mancina in vista del futuro!
