Pazzini: «La Lazio ha le potenzialità per fare meglio, ma il mercato...»

L’ex Sampdoria Giampaolo Pazzini ha commentato il momento della Lazio ai microfoni di DAZN

Ospite nel salotto di DAZN, l'ex Sampdoria Giampaolo Pazzini ha commentato la gara del Franchi tra Fiorentina e Lazio.

«La Lazio – come ha detto Sarri – deve far meglio, perchè ha le potenzialità. Il mercato poteva dare un aiuto in più che non c’è stato, deve dare continuità perchè ha una squadra e una rosa importante».