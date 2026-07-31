Gila, Pavlovic sull’ex difensore della Lazio: «Ogni volta che giocavamo contro era sempre il migliore!»

Strahinja Pavlovic, difensore centrale del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sul giocatore arrivato dalla Lazio Mario Gila. Le sue parole

L’avventura di Mario Gila con la maglia del Milan è cominciata da poche settimane, anche se un piccolo problema fisico ne ha rallentato il percorso di inserimento. Il difensore spagnolo è arrivato in rossonero dopo aver mostrato qualità importanti durante l’esperienza alla Lazio, dove si era imposto come uno dei centrali più affidabili del campionato italiano.

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Le prestazioni offerte in biancoceleste non sono passate inosservate, neppure agli occhi di chi lo aveva affrontato direttamente sul terreno di gioco. Tra i suoi principali estimatori figura Strahinja Pavlovic, che nel corso di un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha riservato parole molto importanti al nuovo compagno di reparto.

Pavlovic conosce bene le caratteristiche di Mario Gila, avendolo affrontato più volte quando lo spagnolo indossava la maglia della Lazio. Proprio le prestazioni mostrate negli scontri diretti avrebbero convinto il difensore serbo del valore del nuovo acquisto rossonero. Le sue parole:

«Abbiamo preso due ottimi calciatori. Posso parlare soprattutto di Gila perché è un difensore e l’anno scorso ci siamo affrontati alcune volte contro la Lazio: per me è sempre stato il migliore in campo. Ha tantissime qualità e può aiutarci molto, soprattutto per quello che sa fare con il pallone. Inoltre è un giocatore molto aggressivo, quindi penso che sia perfetto per il Milan».

Le parole del giocatore serbo dimostrano inoltre come il nuovo arrivato abbia già ottenuto la stima dei compagni. Il passaggio dalla Lazio al Milan rappresenta una nuova sfida per lo spagnolo, pronto a trasformare le ottime referenze ricevute in prestazioni convincenti con la maglia rossonera.