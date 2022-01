Patric Valencia, accordo tra le parti ma la Lazio non vuole liberarlo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Patric avrebbe trovato l’accordo con il Valencia ma la Lazio non intende far partire il difensore

Svolta nel futuro di Patric. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il difensore della Lazio ha ricevuto un’offerta molto importante dal Valencia, due anni e mezzo di contratto. Il difensore centrale, ha detto sì all’offerta che gli consentirebbe di tornare a casa e in un club ambizioso.

La sua volontà si scontra – tuttavia – con quella della Lazio. Il club biancoceleste condizionato dal famoso indice di liquidità, fa muro e non intende liberare il difensore. Ogni decisione è rimandata agli ultimi giorni di mercato. Di sicuro Patric insisterà per farsi liberare, anche perché la svolta Valencia potrebbe essere circoscritta a questa finestra invernale. E chiederà a Lazio, che per ora e in assenza di sostituti intende trattenerlo, di lasciarlo andare al Valencia.