Patric, il difensore si espone sui social dopo l'intervento

Patric, il difensore spagnolo alla luce della sua operazione per l’infortunio subito fa chiarezza totale sui social pubblicando una stories

A far discutere in queste ultime ore è la questione legata a Patric alla vigilia della partita contro il Torino, a causa della sua operazione dovuta all’infortunio subito. A far chiarezza su questa questione ci pensa lo stesso difensore biancoceleste pubblicando una stories che non lascia dubbi su quanto accaduto, smentendo quindi che la decisione di operarsi sia stata solo di sua iniziativa e che la Lazio non fosse stata informata