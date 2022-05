Patric, messaggio sibillino per festeggiare la rete contro la Juve. Lo spagnolo ha scritto: «Per noi, per voi, per la Lazio che porterò sempre nel cuore»

Nonostante si rincorrano le notizie del possibile rinnovo, Patric – sul suo profilo Instagram – lascia un messaggio piuttosto sibillino. Lo spagnolo, infatti, per festeggiare il gol nella gara contro la Juve ha scritto: «Per noi, per voi, per la Lazio che porterò sempre nel cuore».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patric Gabarron Gil (@patric6)

Che sia il preludio di un inaspettato addio?