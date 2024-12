Patric Lazio, svelato il motivo: ecco perchè era assente contro l’Atalanta! Il retroscena chiarisce tutto

Patric Lazio, ecco perché era assente nel match di ieri all’Olimpico. Il retroscena sul difensore spagnolo

In casa Lazio i problemi di infermeria sono diventati pesanti nelle ultime settimane e si è aggiunto il forfait di Patric. Il giocatore aveva regolarmente partecipato alla rifinitura di venerdì, venendo convocato poi per la sfida contro l’Atalanta.

Poi, secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, ha accusato un’influenza intestinale che non gli ha permesso di essere in campo. Le indisponibilità sono aumentate e preoccupano in vista della sfida con la Roma in programma settimana prossima.