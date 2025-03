Patric Lazio, il difensore cerca la rinascita a San Siro: giocherà dal 1′ dopo tre mesi

Condividi via email

Patric Lazio, il difensore biancoceleste dovrebbe partire dall’inizio questa sera a San Siro. Il problema al piede è alle spalle

Patric è stato fuori tre mesi per l’ispessimento del malleolo e nelle ultime settimane è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni. Come riportato da Il Messaggero, il difensore sta bene e scalpita per partire dal 1′ a San Siro questa sera.

Infatti, il giocatore spagnolo dovrebbe far rifiatare Romagnoli, partito con il gruppo nonostante il fastidio all’adduttore degli ultimi giorni. Patric cerca la rinascita contro il Milan.