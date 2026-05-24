Patric e la lettera a Pedro: «Sei stato un esempio di lavoro, umiltà e leadership silenziosa!»

Patric, giocatore della Lazio, ci ha tenuto a salutare e ad augurare il meglio al compagno e amico Pedro! Le sue dolci parole

A poche ore dall’ultima partita di Pedro Rodríguez con la maglia della Lazio, Patric ha voluto omaggiare il compagno con un messaggio speciale pubblicato sul proprio profilo Instagram. Il difensore ha condiviso una lettera piena di emozioni, sottolineando l’importanza di Pedro nello spogliatoio e nel percorso biancoceleste.

Accompagnando il testo con alcune foto che li ritraggono insieme, Patric ha ricordato i momenti condivisi in campo e fuori, celebrando la carriera dello spagnolo nella squadra capitolina. Un gesto che evidenzia il legame tra i giocatori e il rispetto reciproco all’interno della Lazio.

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«Oggi non se ne va solo un compagno… ma soprattutto un fratello.

Ancora faccio fatica a credere che sia arrivato questo momento. Dopo tanti anni condividendo allenamenti, partite, viaggi, gioie e anche momenti difficili, salutarti non è per niente facile.

Grazie per ogni consiglio, ogni abbraccio, ogni parola detta al momento giusto e per esserci stato sempre, dentro e fuori dal campo.

Sei stato un esempio di lavoro, umiltà e leadership silenziosa. Ma soprattutto di una cosa rarissima in questo mondo: la semplicità. Pur essendo l’unico vero campione tra noi, non hai mai avuto bisogno di sentirti superiore agli altri. Ed è questo che ti rende ancora più grande.

Personalmente mi hai insegnato tantissimo. Come calciatore e come uomo. E questo me lo porterò dentro per sempre.

È stato un orgoglio camminare al tuo fianco per tutti questi anni. La Lazio saluta un grande punto di riferimento, ma io mi tengo un amico e un fratello per tutta la vita.

So che questa tappa finisce qui, ma i ricordi e l’affetto resteranno per sempre. Mi mancherai tantissimo.

Ti auguro il meglio per questa nuova avventura, fratello. 🩵🦅».