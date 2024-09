Patric torna sull’ADDIO di Immobile: «Ha fatto la storia della Lazio. Tutti lo ricorderanno, ma ora…». Le parole del difensore biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Patric è tornato a parlare dell’addio alla Lazio di Ciro Immobile. Queste le sue dichiarazioni:

IMMOBILE – «Un giocatore che ha fatto la storia come lui quando va via lascia un vuoto. Penso comunque che sia finita quando doveva finire, la società si è messa d’accordo con lui. È stato un addio felice per tutti quanti ed entrambe le parti stanno bene. Tutti ricorderanno sempre Ciro, questa sarà sempre casa sua, ma ora dobbiamo guardare avanti. Gli auguriamo il meglio e lo ringraziamo per quello che ha fatto. La difesa? L’anno scorso abbiamo sofferto un po’, ma due anni fa abbiamo fatto la storia della Serie A. Nel calcio di oggi credo che si attacca e si difende insieme, il blocco di tutta la squadra è quello che conta di più. Tutti sono fondamentali al giorno d’oggi».