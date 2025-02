Patric Lazio, l’edema osseo torna ad essere un problema ed allarma Baroni che deve correre ai ripari: il piano del tecnico

Patric Lazio, il problema muscolare torna a farsi sentire e il tecnico è costretto a dosare le energie del calciatore: il piano fino a fine stagione

Archiviata e metabolizzata la partita con il Venezia, per la Lazio è già tempo di tornare in campo e questa sera dovrà vedersela contro l’Inter dell’ex Inzaghi, con l’obiettivo di tornare a Milano contro il Milan per giocarsi la semifinale, visto che chi trionferà troverà i rossoneri. In vista del match del Meazza ma anche per il proseguo della stagione però, per Baroni incombe una tegola non indifferente, visto che per Patric torna l’incubo muscolare che lo ha tormentato in precedenza.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lo spagnolo prima della partenza per la città lombarda, ha lavorato solo in palestra a causa di un edema osseo, un problema che aveva già avuto in passato e che è tornato a farsi sentire. Il calciatore ha bisogno teoricamente di riposo, ma sia il ragazzo che Baroni non possono permettersi di rinunciare al minutaggio, con l’ex Real che quindi stringerà i denti e il tecnico cercherà di dosare le sue energie in modo da fargli completare al meglio la stagione