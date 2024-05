Patric: «La Lazio è come una famiglia. Ha qualcosa di speciale, vi spiego il perché». Le parole del difensore biancoceleste

Intervistato dai canali ufficiali della Lazio, Patric ha giurato amore alla maglia biancoceleste. Di seguito le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Anche se non giocavo, anche se venivo criticato, capivo la situazione e l’ambiente Lazio mi entrava dentro. È come una famiglia. In certi momenti ti emozioni da solo senza pensarlo, significa che c’è qualcosa che ti è entrato dentro. La Lazio la porterò con me sempre, è la mia squadra del cuore. Ha qualcosa di speciale. Chi passa tanti anni qua si rende conto che non ne puoi fare a meno. Te la ricorderai per sempre. Ti entrano dentro i tifosi e la maglia. La gente muore per andare allo stadio a vedere la Lazio che vince. Sono valori che abbiamo da sempre e che ti fanno amare la maglia».