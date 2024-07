Patric, parole al MIELE per Immobile: «Grandissimo rispetto, resterai per sempre la STORIA della Lazio» – FOTO

Patric, difensore della Lazio, ha dedicato un bellissimo messaggio per Ciro Immobile, nuovo attaccante del Besiktas

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Patric, difensore della Lazio, ha salutato così Ciro Immobile:

PAROLE – «Siamo stati tanti anni insieme, tante emozioni belle e brutte. Senza dubbio, sono stati di più i momenti belli vissuti insieme. Nutro un grandissimo rispetto per te, lo sai benissimo. Posso solo ringraziarti per tutto quello che hai fatto qui, sia a livello personale sia professionale. Sei e sarai per sempre storia di questa squadra: questa è e sarà sempre casa tua. Ti ringrazio anche per tutta la dedizione che hai trasmesso in ogni allenamento e ogni partita insieme!! Ti mando un grandissimo in boca lupo a te e alla tua famiglia!!».