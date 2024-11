Patric a Dazn: «Sono un figlio dei laziali. Castellanos? È molto importante per noi, ecco perché»

Patric, difensore della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Dazn della vittoria della squadra biancoceleste contro il Como

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Como–Lazio, Patric ha parlato così della vittoria del Sinigaglia:

PAROLE – «Siamo contenti di come ci stiamo trovando, abbiamo certezze nel nostro di gioco. Siamo umili e lavoriamo forte in settimana e nelle partite. Sono un figlio dei laziali, sono diventato uomo anche grazie a loro. Cerco sempre di rappresentarli al meglio. Siamo felici delle certezze che stiamo trovando con il nuovo allenatore e i nuovi acquisti. Per noi è un onore avere Castellanos in squadra. Si batte anche in fase difensiva e per noi è molto importante».