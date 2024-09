Patric a LSC: «C’è molto RAMMARICO per la sconfitta visto il buon primo tempo. Su Dodò dico QUESTO»

Patric, il difensore biancoceleste analizza la sconfitta contro la Fiorentina rilasciando a caldo queste dichiarazioni

Al termine della partita persa contro la Fiorentina da parte della Lazio, ai microfoni di LSC ha parlato Patric il quale a caldo analizza il match e in particolare il contrasto avvenuto contro Dodò

PAROLE – C’è tanto rammarico, perché penso che abbiamo fatto un buon primo tempo, potevamo fare un risultato più ampio. Quando perdi queste partite fondamentali per dettagli ti brucia. All’ ’85 traversa e palo, poi schizza fuori. Nell’azione precedente prendi il 2-1 sul rigore.

Questi sono campi dove è fondamentale prendere punti. Brucia è ovvio, ma dobbiamo andare avanti. Europa? Inizia un’altra avventura, da domani dobbiamo essere pronti. Siamo una squadra di alto livello, dobbiamo essere pronti e reagire

DODO’ – Quel contatto con Dodo? L’arbitro ha detto che è un’azione fortuita su cui non si può intervenire. Nell’azione Nuno il cross era già partito a mio parere. Abbiamo fatto buona gara, ma non ho capito cosa intendesse l’arbitro. Nel mio caso penso che almeno vai a vedere se il pestone c’è. Anche Dodo ha detto che c’era. Nel calcio non c’è nulla di fortuito. Mi pesta il piede, devi vederlo e valutarlo.