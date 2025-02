Pastorello: «Coman? Interesse dall’Italia? A 17 anni era considerato una stella. Non dispiaceva alla Lazio»

Federico Pastorello, agente del giocatore rumeno del Cagliari Florinel Coman, ha parlato del calciatore

Federico Pastorello della P&P Sport Management S. A. M. oggi ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo assistito per il sito di Gianluca Di Marzio. L’agente del giocatore del Cagliari Florinel Coman ha svelato i retroscena della trattativa con i qatarioti dell’Al Gharafa e non solo.

LUCESCU E LA LAZIO – «Si è adoperato anche Lucescu. Ha fatto capire alla società che il ragazzo ha bisogno di giocare per il bene di tutti. Interesse dall’Italia? A 17 anni era considerato una stella. Ancora non lo seguivo. Ma mi informai. Ora pensiamo al Cagliari. Non dispiaceva alla Lazio».