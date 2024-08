Pasqualin a JUVENTUSNEWS24.COM: «Chiesa? Ecco dove GIOCHERA’ la prossima stagione». Le parole dello storico agente di Del Piero

In esclusiva a Juventusnews24.com, è intervenuto Claudio Pasqualin, procuratore sportivo e storico agente di Alessandro Del Piero. Ecco le sue dichiarazioni sui principali temi del momento, tra cui il futuro di Federico Chiesa, accostato anche al calciomercato Lazio.

Chiesa è ufficialmente fuori dai piani della Juve. Condivide la scelta? Lei come si spiega questa decisione così drastica?

«Ogni allenatore ha le proprie personali convinzioni tecniche e tattiche nella costruzione della squadra. Thiago Motta evidentemente ritiene che personalità e caratteristiche tecniche di Federico Chiesa non si adattino alla sua “visione” della squadra, nonostante rappresenti senza dubbio uno dei migliori giocatori italiani in circolazione».

Ora il rischio è di vederlo con la maglia di rivali come Inter o Napoli. Secondo lei dove finirà?

«Finirà in Premier League».

