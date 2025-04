Parolo: «Suor Paola dava un servizio importantissimo, non si poteva non essere colpiti e spinti a partecipare ulteriormente»

Il ricordo di Parolo su Suor Paola. Ecco cosa ha detto l’ex giocatore della Lazio a riguardo

Le parole dell’ex Lazio Marco Parolo a Radiosei.

PAROLE– «La cosa bella che mi piace ricordare di Suor Paola è quanto dava per gli altri e per i ragazzi più bisognosi. Quando partecipavo alle sue iniziative non potevi che essere spinto a metterti a totale disposizione. Magari anche servendo a mensa per persone più sfortunate. Era un passaggio naturale che sentivi di fare per rendere tutto anche più divertente. Suor Paola dava un servizio importantissimo, non si poteva non essere colpiti e spinti a partecipare ulteriormente»